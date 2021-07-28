وزير الري بجنوب السودان: القلق المصري من سد إثيوبيا مشروع وندعم موقفها

قال مانوا بيتر، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، إن الجانب المصري قدم كل الدراسات الفنية اللازمة لسد واو، كما أن البنية التحتية في بعض المدن بجنوب السودان لازالت ضعيفة، وبعض المناطق الاستوائية صحراوية يصعب وصول المياه لها، لذلك تم الاتفاق مع الجانب المصري على تحديد المناطق الأكثر تضررا لتوصيل المياه، كما أن الحكومة المصرية قدمت منحا لدولة جنوب السودان في مجالات الطاقة والكهرباء.

وأضاف «بيتر»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن هناك اتفاقا على إنشاء محطة تنقية مياه، بالإضافة إلى استمرار جهود القوافل الطبية المصرية، وتأهيل القطاع الطبي، مؤكدًا أنه تم فتح جسر جوي بين مصر وجوبا لمساعدة الأشقاء في دولة جنوب السودان، عقب تضرر أكثر من مليون مواطن بفيضانات 2019/2020 في جنوب السودان، كما ذكر أن كل الصراعات القادمة في العالم ستكون حول مصادر المياه.

وأوضح وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، أن المياه أصبح عنصر مهم للتكامل بين الدول، وبالتالي جميع القوانين تتفق بأنه لا بد من الاستخدام العادل والمعقول للمياه، خاصة التي تربط الدول مع بعضها، مؤكدًا أنه لا بد من وضع قوانين جديدة فيما يخص الأمن المائي للدول، وأن يكون هناك اتفاق في الحصص والكميات التي يتم استخدامها من المياه دون الأضرار بحصص الدول الأخرى.

وأردف أن القلق المصري بشأن سد الإثيوبي مشروع، ومن حقها مخاطبة المستقبل، لذلك ندعم الجانب المصري دائما، لافتاً إلى أن وجود الدولة المصرية في العمق الإفريقي الآن مهم للدول الإفريقية، فهي عنصر للتكامل بين الدول، خاصة أنها تربط بين الدول الإفريقية والعربية.