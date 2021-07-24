رامي رضوان لناشري شائعة وفاة دلال: راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشنها

نشر الإعلامي رامي رضوان، منشورا يكذب فيه وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلا «بكل هدوء، أنا رقمي مع طوب الأرض، ومافيش رئيس تحرير معهوش تليفوني ومايعرفنيش شخصيا، وتقريبا مافيش صحفي معهوش تليفوني».

وأضاف «رضوان» زوج الفنانة دنيا سمير غانم نجلة دلال عبدالعزيز عبر صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «جنسه إيه ودماغه فيها إيه اللي قرر ينزل إشاعة ملعونة زي دي؟، طب راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشنها بقالنا شهور دلوقتي، طب راعوا ضميركم، طب راعو مهنيتكم، طب راعوا إنسانيتكم، طب راعوا أي حاجة، أنا قلت قبل كده وهقولها تاني، ويا رب تحوأ المرة دي، خلوا الإنسانية والضمير الإنساني والصحفي يسبق (اللهث) وراء السبق واللايك والشير في كل ما يخص أرواح الناس.. وفي أي خبر».

وترقد الفنانة القديرة في المستشفى للعلاج من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أصيبت به في رمضان الماضي وزوجها سمير غانم الذي فارق الحياة منذ أشهر قليلة.

وتطالب أسرة الفنانة المكونة من ابنتيها دنيا سمير غانم وإيمي الدعاء لوالدتهما التي لم يخبروها حتى الآن بوفاة زوجها غانم خوفا من حدوث أي تداعيات سلبية لها.