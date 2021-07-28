نوال سامبو الأولى على السكرتارية الطبية: عرفت وأنا بصلي.. وتجارة هي أملي

خلال الساعات الماضية، احتفل أوائل شهادات الدبلومات الفنية وأصحاب المجموع العالي، بالنجاح المتميز الذي حققوه في المدارس والأقسام المختلفة من التعليم الفني، وذلك عقب اعتماد وإعلان نتائجهم أمس، وسط سعادة من قبل الطلاب، وفرحة عارمة من أهاليهم، بعد أن تزينت قائمة الشرف بأسمائهم، ومن بينهم الطالبة نوال عرفة عبد العال سامبو.

تمكنت الطالبة «نوال» من حصد لقب الأولى مكرر بالثانوية الفنية التجارية للتعليم المزدوج شعبة سكرتارية طبية، وذلك بمجموع 692 وبنسبة 98.86%، وذلك من خلال النتيجة المعتمدة من مدرستها، وفقًا لما قالته الطالبة المتفوقة لـ«الوطن»، لافتة إلى أنها بذلت مجهود كبير لتحقيق ذلك المجموع.

نوال: دراسة إخوتي للطب ساعدتني.. واجتهدت للوصول لمجموع كبير

وأضافت طالبة مدرسة أبو الفضل سرور للتعليم والتدريب المزدوج بمحافظة أسوان، أنها تم إبلاغها بخبر نجاحها وتفوقها وحصولها على المركز الأول عل مستوى الجمهورية، حينما كانت تؤدي فريضة صلاة العصر، «كنت بصلي وبدعي ربنا يوفقني، ولقيت صوت الزغاريد استغل والخبر وصل، مكنتش عارفة أعمل إيه».

وأشارت «نوال» إلى أنها بذلت مجهودا كبيرا كي تصل لذلك النجاح، وعكفت على مذاكرة دروسها لفترات طويلة، خاصة خلال الأسابيع والأيام الأخيرة قبل الامتحان، «كنت بذاكر أوقات كتير جدا، كنت بوصل لـ10 ساعات مذاكرة في اليوم، ببدأ إني استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقول أذكار المذاكرة، والحمدلله جت بفايدة في الآخر».

كما أوضحت، أن والدها يعمل مُدرسا في التعليم الفني، وتمتلك شقيقتين تدرسان في كلية طب بشري، واللتان ساعدا شقسقتهما الأصغر على تخطي صعاب دراستها في شعبىة السكرتارية الطبية، «دراسة إخواتي للطب ساعدتني كتير، وكانوا بيشرحولي اللي بيقف معايا».

أما عن طموحاتها للمستقبل، فتابعت الطالبة، أنها تأمل في اللحاق بأفضل الكليات، وتتمنى أن تلتحق بكلية تجارة، لما لها من مجالات عديدة في سوق العمل ومتشعبة.