اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للدور الأول، وهنأ الوزير الأوائل، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية، وتستعرض «الوطن» أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2021 على مستوى الجمهورية.

تعرف على أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2021

«مجاهد» يكشف عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم اشئون التعليم الفني، كشف اليوم الثلاثاء، عن إجمالي عدد الطلاب الحاضرين، وصل إلى «776020» طالبًا، منهم «18110» من نظام الخمس سنوات، و«757541» طالبًا من نظام الثلاث سنوات، بالإضافة إلى عدد «369» طالبًا في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي السياق ذاته، ستبدأ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021، السبت الموافق 14 أغسطس 2021، وأن إجمالي عدد الطلاب المفترض أن يؤدوا امتحانات الدور الثاني وصل إلى 212391 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 27.37 %، وأن إجمالي الطلاب الباقين للإعادة وصل إلى 32565 بنسبة 4.20 %.

وكشف الدكتور محمد مجاهد، الجهود التي يقوم بها كل العاملين في قطاع التعليم الفني، من أجل الحفاظ على سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى إتمام اختبارات نهاية العام مع اختبارات الدبلومات، في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا، وقدم نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني خالص التهنئة إلى كل الطلاب والطالبات أوائل الدبلومات الفنية، وتمنى لهم التوفيق.