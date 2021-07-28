640 وفاة وأكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند 43 ألفا و654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و484 ألفا و605 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، اليوم السبت، أنّ البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 640 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 422 ألفا و22 شخصا.

وأفادت بأنّ 41 ألفا و678 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و663 ألفا و147 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 399 ألفا و436 حالة.