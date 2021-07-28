بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان الديناميكا

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة، قبل قليل، التوافد للمدارس الحكومية لأداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا، ورقيا بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ووسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الامتحان يعقد لمدة ساعتين اعتبارا من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 تسير بصورة منتظمة دون معوقات، حيث تنتهي امتحانات الشعبة الأدبية غدا الخميس الموافق 29 يوليو الحالي، وتنتهي امتحانات الشعبة العلمية 2 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتيجة الامتحانات عقب الانتهاء من عقدها بنحو 10 أيام، نافية ما تردد بشأن تصحيح عينة عشوائية من ورق البابل شيت.

التعليم: وفرنا مراجعات ونماذج استرشادية لجميع المقررات الدراسية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّها وفرت مراجعات ونماذج استرشادية للطلاب في جميع المقررات الدراسية، للتدريب على طريقة الأسئلة الجديدة، موضحة أنّ الامتحانات تعقد بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت الوزارة، إلى أنّها شددت على جميع اللجان الامتحانية بمنع دخول الهاتف المحمول أو أجهزة تابلت خارج المنظومة، متوعدة من يثبت تورطه في تصوير وتسريب الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعقوبات رادعة، كما شددت على الطلاب وأولياء الأمور، بعدم الالتفات إلى ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاولات التسريب للامتحانات.

وقبل قليل، أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول كراسات أسئلة امتحان الديناميكا وأوراق البابل شيت إلى جميع اللجان الامتحانية، موضحة أنّ عملية نقل الأسئلة تمت بطرق مؤمنة جيدا، كما أنّ الغرفة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات في جميع المحافظات.