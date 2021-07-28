سائق قطار يمنع «كارثة» بسبب توك توك (فيديو)

أنقذ قائد القطار رقم 573 بالسكة الحديد على خط (طنطا - الزقايق)، القطار من كارثة كادت أن تقع لولا شجاعته ويقظته، حيث نجح في إيقافه قبل أن يصطدم بتوك توك، كان يعبر القضبان على خط (طنطا - الزقازيق) بالكيلو 23 من مكان غير معد للعبور، حيث توقف القطار تماما لحين مرور التوك توك.

وتداول عدد من رواد فيس بوك، فيديو من كابينة جرار القطار، حيث كان قائد القطار يهدئ السرعة من بعيد فور رؤيته توك توك يمر على شريط السكة الحديد، وفي ممر غير شرعي أمامه، ثم تواصل قائد القطار مع مسؤولي الحركة وأخبرهم بما حدث فورا.

وبحسب الفيديو المتداول، كان سائق التوك توك يعبر من مكان غير معد للعبور، ثم تراجع وقت رؤية القطار وعندما توقف القطار، تمكن سائق التوك توك من المرور للجهة الأخرى، حيث انتظر قائد القطار حتى عبور التوك توك، وواصل رحلته عقب تأكده من أنّه لا يوجد شيء على شريط السكة الحديد، ليكمل رحلته إلى محطة طنطا، حيث نهاية رحلة القطار، متفاديا كارثة كبيرة كانت ستؤدي لموت محقق لبعض الركاب، وانقلاب القطار على شريط السكة الحديد.

ومن جانبها، حذّرت هيئة السكة الحديد، قائدي وسائقي المركبات من عدم الالتزام بتعليمات المرور، خلال عبور مزلقانات السكة الحديد، حيث يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة ووقوع العديد من الحوادث، ما يعرض حياة الكثيرين للخطر.

وذكرت هيئة السكة الحديد في بيان عاجل عنها، أنّ عدم التزام سائقي المركبات بالقواعد المحددة للمرور، وبينها السير عكس الاتجاه خلال عبور المزلقانات، يعرّض حياتهم وسلامتهم للخطر، لما يحدث نتيجة اصطدام القطارات بهم أثناء عبور المزلقانات.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنّ عدم التزام قائدي المركبات المختلفة بالسرعة المقررة خلال الدخول على المزلقانات، يتسبب في نتائج وخيمة، ومنها اقتحام بوابات المزلقانات مع حدوث تلفيات، إلى جانب الحوادث التي تعرض حياتهم للخطر.