بمقدار 5 آلاف جنيه.. ارتفاع أسعار طرازين من «أوبل» في السوق المصري

ارتفعت أسعار عدد من الطرزات المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي المصري، موديل عامي 2021 و2022، تحت مسمى «الأوفر برايس»، بحسب ما أعلن عنه الوكيل المحلي والموزعين للعلامات التجارية المختلفة للسيارات.

وترصد «الوطن» آخر ارتفاع في أسعار سيارات أوبل، الذي وصل إلى 5 آلاف جنيه، لطرازي «أوبل جراند لاند» و«أوبل كروس».

مواصفات وتجهيزات «أوبل جراند لاند»

- تضم السيارة محركا بسعة 1600 سي سي، و يولد قوة حصان ميكانيكي 163، وأقصى عزم للدوران 240 نيوتن متر، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كم، خلال 9.4 ثانية، وبها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ6 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كم، 7 لترات من الوقود.

- بلد المنشأ: ألمانيا.

- تأتي السيارة في السوق المصري بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، وسعرها كالآتي:

1- أتوماتيك ELEGANCE 2020 بسعر 459.990 جنيه.

2- أتوماتيك HIGH LINE 2020 بسعر 504.990 جنيه.

3- أتوماتيك TOP LINE 2020 بسعر 534.990 جنيه.

مواصفات وتجهيزات «أوبل كروس»

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 230 نيوتن/متر، المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بالإضافة إلى منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 207 كم/ ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 8.7 ثانية، وتستهلك متوسط 4.6 لترات من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- بلد المنشأ: ألمانيا.

- تأتي السيارة في السوق المصري بفئة واحدة، وسعرها 325.000 جنيه.