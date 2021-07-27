«ربيع» يوضح مميزات الكراكة «حسين طنطاوي»: تساعد في توسعة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكة «حسين طنطاوي» التي وصلت إلى قناة السويس، اليوم، من أكبر الكراكات في منطقة الشرق الأوسط، ولها قدرة مضاعفة عن الكراكات الحالية، فهي قادرة على العمل حتى عمق 35 مترا، بطول 147 مترا، ولديها أنظمة ملاحة متطورة، وتعطي صورة ثلاثية الأبعاد للحفار، لافتا إلى أن قدرتها أعلى من كل الكراكات، مؤكدا أن مصر الآن تمتلك القدرة، كما يشير الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، والكراكة قادرة على حفر 3600 متر في الساعة.

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هذه الكراكة تشجع على العمل في توسعة القطاع الجنوبي في القناة، بإجمالي 40 كيلو، وسيتم الانتهاء من المشروع في 20 شهرا أو أقل، مبينا أن الكراكة قادرة على العمل في القاع الصخري والحجري، بعد أن كانت مصر تؤجر كراكات تعمل لهذا الغرض.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أنه تم إرسال فرق من مهندسين وعمال من القناة إلى هولندا، للتدريب على استخدام الكراكات لدورات وصلت إلى 9 أشهر من أجل توطين العلم والتكنولوجيا وتسليم الأجيال، لأن الكراكة «مهيب مميش» ستدخل الخدمة خلال أسابيع قليلة، وأصبحت مصر تمتلك العمال القادرين على تنفيذ أصعب المهام، ولديها القدرة كما يطالب دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي.