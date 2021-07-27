وصول الكراكة «حسين طنطاوي» إلى منطقة البحيرات بالإسماعيلية

وصلت الكراكة «حسين طنطاوي»، منطقة البحيرات الكبري بالمجري الملاحي لقناة السويس بمدينة الإسماعيلية ، قبل قليل، محملة علي متن سفينة «TAI AN KOUh».

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكة الجديدة «حسين طنطاوي»، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط وصلت فجر اليوم الثلاثاء قناة السويس محمولة على متن سفينة الغطس «Tai An Kou»، قادمة من ميناء روتردام في هولندا.

واتجهت الكراكة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة، وذلك استعداداً للانضمامها لأسطول كراكات الهيئة تمهيداً لاحتفالية كبرى لإجراء مراسم رفع العلم المصري عليها.

وتتمتع الكراكة «حسين طنطاوي»، بمواصفات متطورة، حيث يبلغ طولها الكلي 147.4 متراً، وعرضها 23 متراً، وغاطسها 5.5 متراً، وإنتاجية تبلغ 3600 متر مكعب من الرمال/ ساعة على طول خط طرد عائم يبلغ 4 كيلو متر، وقدرة كلية 29190 كيلو وات، مع القدرة على التعامل مع كافة أنواع التربة، بما فيها الصخرية، وسيتم اشتراكها في إنجاز مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي بمجرد انتهاء تجارب الاستلام من الجانب الهولندي.

وكانت الكراكة مهاب مميش وصلت قبل 4 أشهر إلي قناة السويس وعلي متنها طاقم مصري هولندي يضم مهندسي هيئة قناة السويس ومهندسي الشركة الهولندية المنفذة للكراكة.

وعلي مدار الأشهر الماضية أجرت هيئة قناة السويس عدة اختبارات للكراكة داخل قناة السويس بقيامها بالتكريك في أماكن مختلفة لقياس قدرتها بشكل كامل.