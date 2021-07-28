العثور على جثة شاب مجهول الهوية في مدينة نصر

تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف لغز العثور على جثة مجهول لشاب في مدينة نصر، وتم نقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة شاب في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مصاب بكسر في الجمجمة، وإصابات في أنحاء متفرقة من الجسد.

وبالفحص تبين عدم وجود مستندات تدل على هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة كشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته، ورجحت التحقيقات الأولية بأن يكون المتوفي قد تعرض لحادث دهس سيارة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وتحفظ فريق من المباحث على كاميرات المراقبة؛ تمهيدا لتفريغها لكشف غموض الحادث، لبيان إذا كان المتوفي قد لقي مصرعه في مكان العثور عليه، أم أنه توفي في مكان آخر ونُقل بواسطة آخرين إلى مكان العثور عليه.