ما زال يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم عن رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، بعد أن اعتمدها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، حيث أعلنت النتيجة من خلال هذا الرابط، من خلال موقع «الوطن»، حيث ستظهر النتيجة مجمعة وبدرجات كل مادة، وسيكون هناك دور ثان للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدبلومات الفنية 2021، بعذر قهري مثل الإصابة بفيروس كورونا، بالدرجات الكاملة، شرط تقديم المستند الطبي الذي يثبت إصابة الطالب بالفيروس وقت عقد الامتحانات.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس: دور ثان للطلاب المصابين بكورونا بكامل الدرجات

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، تم إعلان النتيجة عليه، حيث يمكن لأى طالب في الدبلومات الفنية الحصول على نتيجته كاملة من خلال هذا الرابط، ووصل إجمالى عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بلغ 776 ألفا و20 طالبا، منهم 18 ألفا و110 طلاب بنظام السنوات الخمس، و757 ألفا و541 طالبا نظام السنوات الثلاث، و369 طالبا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس: 776 ألفا و20 طلاب حضروا الامتحانات

ونوهت التربية والتعليم، إلى أن رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، وضع على موقعها الرسمية صباح اليوم الاربعاء، مؤكدة أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 متواجدة بشكل كامل على هذا الرابط، لافتة إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية سارت بصورة منتظمة وطبيعية، ولن ترصد غرفة العمليات المركزية أي مشكلات خلال سير الامتحانات، وأنه لن يتم رصد حالات يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا، خلال سير الامتحانات العلمية والمعملية والتحريرية.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس: لم نرصد أي مشكلات خلال الامتحانات

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الوزارة نجحت في تسيير امتحانات الدبلومات الفنية 2021، وسط صعوبات وتحديات فيروس كورونا.