أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو الجاري، عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس، والتي تم اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، وتم إعلانها على بوابة مركز المعلومات، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح، موضحة أنه تم إعلان جميع أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في يجميع المحافظات.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وأضافت الوزارة، أنه تم توفير رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات التابعة لها، موضحة أن خطوات الحصول على النتيجة تتمثل في كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح باللغة الإنجليزية، ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة، مشيرة إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على هذا الرابط، موضحة أنه تم إتاحة النتيجة عليه لجميع التخصصات الفنية «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية»، لافتة إلى أنه تم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وأوضحت الوزارة، أن الدكتور طارق شوقي، هنأ الطلاب الأوائل على ما بذلوه من اجتهاد طوال شهور العام الدراسي في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن جميع أعمال الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحة أنه لم يتم رصد أي إصابات أو إشتباه إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب على مدار أيام عقد الامتحانات.

وأكدت الوزارة، أنه يمكن لطلاب الدلومات الفنية الالتحاق بعدد كبير من الكليات في مختلف الجامعات، لافتة إلى أنها حريصة على تطوير التعليم الفني والارتقاء به، مشيرة إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم افتتاحها تؤهل الطلاب لسوق العمل.