بعد الإعلان رسميًا عن مبادرة التمويل العقاري من قِبل البنك المركزي بتيسيرات غير مسبوقة، يتساءل العديد من الراغبين عن خطوات حجز شقق مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% وأطول فترة سداد تصل إلى 30 عامًا لأول مرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات حجز شقق مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% وذلك على النحو التالي:

1. يبدأ الراغب في شراء شقة بالبحث عن الوحدة السكنية التي يرغب فيها وفي المحيط السكني الذي يريده.

2. يراعى أثناء عملية البحث أن تكون الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة وهي:

- أن تكون الوحدة السكنية التي استقر اختيار المواطن عليها، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

والمقصود بكاملة التشطيب، فقط أن يكون تم توصيل جميع المرافق لها من صرف صحي وكهرباء ومياه.

- أن تكون الوحدة السكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل.

- أن تكون الوحدة بغرض السكن والمعيشة وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.

- الوحدة ليست مسجلة كمخالفة بناء أو عليها مخالفات قانونية.

3. تتمثل الخطوة الثالثة في الذهاب إلى جهة التمويل التي يرغب في التعاقد معها سواء أحد البنوك المشاركة أو شركات التمويل العقاري، وذلك بعد التأكد من موافقة الوحدة للشروط.

4. أما الخطوة الرابعة فتكون من خلال البنك، والذي يفحص ملف الحاجز، ويعاين الوحدة للتأكد من موافقتها للشروط.

5. بعد الاستقرار على الوحدة، يتم تحديد المبلغ الإجمالي وسداد جدية الحجز والتي تتراوح بين 10% إلى 20%، بحد أدنى.

6. وبعد سداد الـ20%، يسدد البنك باقي ثمن الوحدة للمالك الأول، على أن يتحمل المالك الثاني المتقدم على قرض التمويل العقاري الـ80% يضاف لها حجم الفائدة 3% متناقصة، كما تصل مدة السداد لـ30 سنة، وفقًا لسن ومرتب المتقدم.

شروط التمويل العقاري لمحدودي ولمتوسطي الدخل 2021

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- بالنسبة لمحدودي الدخل يشترط ألا يزيد عن 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للأعزب بنسبة مقدم 10% من إجمالي قيمة الوحدة، وبالنسبة لمتوسطي الدخل يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري للأعزب 10 آلاف جنيه، وبالنسبة للأسرة لا يتجاوز 14 ألف جنيه بنسبة مقدم من 15 إلى 20%.

- يحق للعميل / الأسرة شاملة الأولاد والقصر الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط، وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.