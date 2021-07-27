هل تنطبق مبادرة التمويل العقاري على البيوت الكاملة والمحلات التجارية؟

«هل مبادرة التمويل العقاري تشمل البيوت الكاملة والمحلات التجارية؟» سؤال يدور في أذهان عدد كبير من المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا، خلال الأيام القليلة الماضية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ووفقا لمصادر مسؤولة، فإن مبادرة التمويل العقاري تنطبق فقط على الوحدات السكنية فقط، وليس البيوت الكاملة أو المحلات التجارية والإدارية.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3 % متناقصة، وسداد لمدة تصل إلى 30 عاما كحد أقصى، حيث أعلن البنك المركزي، عن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وتشترط مبادرة التمويل العقاري، أن تكون الوحدة السكنية المستفيدة من المبادرة كاملة المرافق، كاملة التشطيب، قابلة للتسجيل، وليس عليها أى مخالفات.

كما تشترط المبادرة أن تكون الوحدة السكنية، بغرض السكن الدائم، وليس السكن الموسمى أو السياحي، وألا يزيد الدخل الشهري لمحدودى الدخل على 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة على 350 ألف جنيه.

وتبلغ قيمة القسط الشهري ضمن مبادرة التمويل العقاري 1027 جنيهًا، ويحظر بيع الوحدة السكنية ضمن المبادرة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها.

وتشمل مبادرة التمويل العقاري شقق وزارة الإسكان التي يتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

كما تشمل المبادرة عملاء وزارة الإسكان الأكثر استفادة من المبادرة الجديدة، وكذلك المبادرات القديمة التي جرى إطلاقها عام 2014، بسبب انتهاء وزارة الإسكان من تشطيب الشقق والمشروع بشكل كامل قبل التسليم.

وجدير بالذكر أن مبادرة التمويل العقاري، أتاحت فرصة الاستفادة من المبادرة، للمواطنين ممن هم فوق سن الـ60 عاما، ولكن بشرط سداد نسبة أكبر في قيمة مقدم الوحدة والذي قد يصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي بشأن شروط الحصول على مبادرة التمويل العقاري.