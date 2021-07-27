تفاصيل طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمبادرة التمويل العقاري

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح 100 ألف وحدة سكنية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعى

وأعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال تصريحات تليفزيونية لها بقناة «العربية»، أن الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعى، يشمل وحدات سكنية، لكل من محدودي ومتوسطي الدخل، ويعد تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وسداد لفترات طويلة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية، بالطرح الجديد تضم وحدات جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات أخرى سيتم تسليمها خلال 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن الطرح.

مبادرة التمويل العقاري

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما كحد أقصى، وخصص البنك المركزي 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وبالنسبة لحدود الدخل للمواطنين من محدودي الدخل، يشترط أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، على أن يتم دفع 10% دفعة مقدم.

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

أما الوحدات السكنية التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.