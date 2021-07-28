«التجارة» تستعرض استراتيجية إنشاء مجمعات صناعية.. و100 هنجر بالروبيكي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنّ الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بمحافظات الجمهورية والقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الوطنية، وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية إنتاجيا وجغرافيا.

جامع: الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة بمقر هيئة التنمية الصناعية مع اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستعراض استراتيجية الوزارة الخاصة بإنشاء المجمعات الصناعية وآخر مستجدات إنشاء 100 هنجر بمدينة الجلود بالروبيكي.

وشارك في اللقاء عدد من قيادات الهيئة الهندسية وإدارة الأشغال العسكرية وهيئة التنمية الصناعية، ومحمد عبدالملك رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت إنّ الوزارة حريصة على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة تتيح للمستثمرين الحصول على وحدات مميزة ومؤهلة لبدء الإنتاج الفوري، مشيرة إلى أنّ هذه المجمعات تسهم في تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد وتوفير منتج محلي متميز والحد من الاستيراد.

دور كبير للمجمعات الصناعية في تعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري وخلق فرص العمل وتوطين صناعات جديدة

واوضحت جامع أنّ الوزارة أولت خلال الفترة الماضية اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، بحيث لا يقتصر دورها على إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل تكون منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت الوزارة علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية - مراكز تدريب - منشآت خدمية ولوجيستية - بنوك) لضمان تستدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

واشارت الوزيرة إلى أنّ الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنشأت 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وبإجمالي تكلفة تصل لـ10 مليارات جنيه، مشيدةً في هذا الإطار بالدور المهم والمحوري الذي تلعبه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ وإنشاء هذه المجمعات في زمن قياسي ووفقا لأحدث المواصفات العالمية، ما يسهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة المستهدفة للصناعة المصرية.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 100 هنجر بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود بالروبيكي، حيث أفادت قيادات الهيئة الهندسية بالانتهاء من 73% من حجم الإنشاءات، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بالكامل خلال الربع الأخير من العام الحالي، حيث يضم المشروع ورش ووحدات إنتاجية ومركز تكنولوجي ومبنى للمعارض ومركز تدريب ومحلات تجارية.

وعن الموقف التنفيذي لعملية إنشاء المجمعات الصناعية وتخصيصها للمستثمرين، أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنّ هناك 4 مجمعات تم الانتهاء من إنشائها وتخصيصها بالكامل، وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية، والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة) باجمالي عدد وحدات بلغ 118، ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة، بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، والمجمع الصناعي بمدينة بدر في القاهرة، بإجمالي عدد وحدات بلغ 87، ويستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، والمجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالىيعدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

ولفت إلى أنّه في إطار خطة إقامة المجمعات الصناعية، طرحت الهيئة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 بمحافظات الاسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، بمساحات تتراوح بين 48 مترا لـ792 مترا، وفقا لنوع الأنشطة المستهدفة.

وقال إنّ الطرح تميز بتقديم تيسيرات غير مسبوقة شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، وإلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلا عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.

واشار الزلاط إلى الانتهاء من إنشاء مجمعين بأسيوط وأسوان، وجار حاليا الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات صناعية بمحافظات البحيرة وقنا والفيوم بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.