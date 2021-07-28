أخبار الطقس غدا.. شديد الحرارة رطب ورياح نشطة على أغلب الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، عن أخبار الطقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

أخبار الطقس غدًا

ويتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، إلا أنّ ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، يقول الخبراء إنّ هناك نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، فضلًا عن تكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 38 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 33 24

مطروح 31 25

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 33 26

دمياط 33 24

الزقازيق 38 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 26

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 21

نويبع 40 29

طابا 36 24

كاترين 33 21

الطور 38 26

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 27

الفيوم 38 26

بني سويف 38 26

المنيا 39 26

أسيوط 39 26

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27