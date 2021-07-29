تصل إلى 46.. تعرف على درجات الحرارة الأيام المقبلة خلال الموجة الحارة

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيسود طقس شديد الحرارة خلال الأيام المقبلة؛ إذ تتعرض البلاد لموجة حارة تبدأ مع بداية الأسبوع المقبل، وترتفع الحرارة 5 درجات على محافظة القاهرة الكبري والجيزة، وتصل إلى 46 في محافظات صعيد مصر، لافتا إلى أن الموجة ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن درجات الحرارة ترتفع بداية من يوم السبت، وتصل إلى 41 درجة في القاهرة الكبري والجيزة، وتستمر في ذلك حتى نهاية الأسبوع المقبل، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

درجة حرارة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة السبت

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات حرارة الأحد

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.