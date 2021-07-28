طقس اليوم.. ارتفاع تدريجي في الحرارة والعظمى تصل لـ40

قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم يشهد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة مع تقدم ساعات النهار وزيادة فترات سطوع الشمس، ويتراوح الارتفاع بين درجة إلى درجتين مقارنة بأمس.

سبب ارتفاع نسب الرطوبة

وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الأربعاء، أنّ الطقس شديد الحرارة خلال فترات النهار، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس ونسب الرطوبة، نتيجة للكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط والمحمّلة ببخار المياه، حيث ترتفع درجة حرارتها عند مرورها على الأرض.

نشاط للرياح

وأشار مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ اليوم يشهد نشاط في الرياح خلال ساعات الليل والساعات الأولى صباحا، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ومع الوقت وتقدم ساعات النهار وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، تبدأ الحرارة في الارتفاع.

ارتفاع الحرارة يستمر حتى بداية الأسبوع المقبل

ولفت مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ ارتفاع الحرارة التدريجي يستمر خلال الأيام المقبلة حتى بدايات الأسبوع المقبل، حيث تسجل العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية، وأحيانا 40 درجة مئوية.

ارتفاع نسب الرطوبة في هذه الأماكن

وأوضح مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ الارتفاع يشمل أنحاء الجمهورية كافة، مع ارتفاع الرطوبة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، خاصة في فترات الليل.