«التعليم»: رصد 3 حالات غش في امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2021

أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد خلال امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لطلاب الشعبة العلمية، في امتحانات الثانوية العامة 2021، نحو 3 حالات غش، منها واحدة نشر، و2 «غش»، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وبياناتهم كما يلي:

- ضبط الطالب «م. ع. أ» بإدارة فرشوط بمحافظة قنا نظرًا لحيازته تابلت مهكر وبه شريحة خارجية، ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب «ف. ا. ب» بإدارة أبو تيج بمحافظة أسيوط نظرًا لحيازته سماعة بلوتوث ومحاولة الغش.

- ضبط الطالب «ي. ا. ح» بإدارة شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، نظرًا لحيازته ساعة إلكترونية، وتصوير ورقة أسئلة زميله الطالب «ي. ا. م» ومحاولة الغش.

وحدد الطلاب المسؤولين عن ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وأكدت غرفة العمليات المركزية، في بيان عاجل لها، أن جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، لضمان سير العملية الامتحانية دون حدوث أي معوقات.