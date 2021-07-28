سيناريوهات إقامة «نهضة العذراء 2021» في كنائس الإسكندرية

أيام قليلة تفصل الأقباط عن صوم السيدة العذراء 2021، الذي يعد له مكانة كبرى في نفوس الجميع ويشهد نهضة روحية من خلال الصوم وصلوات القداسات صباحا والعشية مساء، الأمر الذي جعل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تستعد لوضع أكثر من خطة لاستقبال المصلين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

برامج نهضة العذراء مريم وفقًا للإجراءات الاحترازية

وبدأت الكنائس في الإعلان عن برامجها لنهضة العذراء، حيث يتم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة من ارتداء للكمامات واستخدام دوري للمطهرات، والحرص على التباعد الاجتماعي الذي يعد أصعب إجراء يمكن تطبيقه في ظل الحضور الكبير المعتاد في نهضة العذراء مريم.

وقال مصدر كنسي في بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إن أساقفة قطاعات الإسكندرية «الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية»، قد قرروا إعطاء الحرية لكل كنيسة لإقامة نهضة العذراء مريم 2021 وخطة استقبال المصلين.

شروط نهضة العذراء 2021 في كنائس الإسكندرية

وأوضح أنه تم التأكيد على كهنة الكنائس أن تكون نهضة العذراء 2021 وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، التي تتمثل في نسبة حضور لا تتجاوز 25% وبارتداء الكمامات طيلة فترة التجمع مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير المطهرات وتعقيم الكنيسة قبل وبعد نهضة العذراء مريم 2021.

السيناريوهات المطروحة لنهضة العذراء مريم 2021 في كنائس الإسكندرية

وأشار المصدر الكنسي إلى أن كهنة الكنائس في كل كنيسة قد اجتمعوا من أجل اتخاذ القرار الأنسب لتنظيم نهضة العذراء مريم 2021، لافتا إلى أن جميع سيناريوهات العودة مطروحة، بينما أكثر احتمالين يتمثلان في تقسيم نهضة العذراء مريم 2021 على مدار اليوم بحيث يتم إقامة أكثر من نهضة خلال اليوم الواحد مع تقليل توقيت الصلوات من 4 ساعات إلى ساعتين.

ولفت إلى أن السيناريو الآخر يتمثل في فتح جميع الأماكن المتواجدة في الكنائس الكبرى بحيث تسع أكبر عدد من الحضور مع الاستمرار في تقليد إقامة نهضة روحية واحدة خلال اليوم بكامل الطقوس، مؤكدا أن كلا الاقتراحين سيتمان وفقا لنظام الحجز المسبق للحد من الأعداد الكبرى التي ترغب في الحضور.