ضبط 4 عاطلين بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري في حملة أمنية بالقليوبية

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ القبض على 4 عاطلين بحوزتهم سلاح ناري، وكمية من الأقراص المخدرة، خلال حملة امنية شنتها الاجهزة الأمنية، وتم التحفظ على المتهمين والأسلحة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية، إخطارا، اليوم، من مباحث مركز شرطة طوخ يفيد بقيام حملة امنية لضبط الخارجين على القانون باستهداف قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت الحملة عن ضبط قطعة سلاح نارى، وأبيض وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة متهم، وضبط قضيتي مخدرات وكمية من مخدر الإستروكس، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 3 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2145 حكما قضائيا متنوعا، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق تمكنت اجهزة الامن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور علي جثة شاب ملقاة بجانب شريط السكة الحديد بالقليوبية حيث تبين أن المتوفي لقي مصرعه إثر جرعة مخدرات زائدة تسبب في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته وعثر بجواره علي مادة مخدرة كان يتعاطها.

انتقلت لاجهزة المعنية وتبين من المعاينة أن الجثة لشخص يدعي «سيد.ع»، 30 سنة وعثر علي جثته بجوار خط السكة الحديد بالقناطر الخيرية، وبإجراء التحريات تبين أن سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من المخدرات وأن المتوفى من مدمني المخدرات وعثر بجواره علي مادة مخدرة.

تحرر محضرا بالواقعة وامر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.