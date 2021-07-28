حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العذراء حبه للنظافة والأماكن النظيفة، ويحب تربية الحيوانات والاعتناء بها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء 28-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمليات البيع أو الشراء.. تحسن التصرف وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج العذراء 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية وتتمتع بطاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.