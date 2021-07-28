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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:23 ص | الأربعاء 28 يوليو 2021
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القيادية، والتي تساعده على تحقيق أحلامه وأهدافه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 28-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ ويجعلك ذلك ملهما، وتستطيع أن تدهش الجميع بموهبتك.

حظك اليوم برج الأسد 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يجعلانك مؤثرا بشدة.. تُعلّم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.

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