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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:22 ص | الأربعاء 28 يوليو 2021
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على الموازنة بين جميع أمور حياته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان 28-7-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، وعليك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات، وانتبه أيضا لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الميزان 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه لكلامك مع شريك حياتك تجنبا للتعقيدات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

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