حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 28-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لا يقدم على فعل أي شيء في حياته إلا بعد تفكير عميق في نتائج ذلك الفعل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 28-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك على تنظيم وقتك وجهودك وتستطيع اليوم أن تنهي أعمالا متأخرة.

حظك اليوم برج العقرب 28-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم يمنحك سحرا وجاذبية ويدفعك للاهتمام بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.