الصحة: تحرير 255 محضرا ضد منشآت صحية «بها عمالة غير مؤهلة»

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تحرير 255 محضرا ضد بعض المنشآت الطبية، التي رصدها قطاع العلاج الحر في وزارة الصحة والسكان، والتي تضمنت إغلاق 2667 عيادة ومركز طبي ومستشفى خاص مخالف على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

أبرز المحافظات التي بها منشآت صحية مخالفة

وقال مصدر مسؤول في قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، إنّ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وجّهت القطاع بشن مجموعة من الحملات على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ قطاع العلاج الحر مرّ على نحو 7 آلاف منشأة في جميع المحافظات للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية، وهذه المنشآت تنوعت بين حضانات ومراكز علاج طبيعي وعيادات خاصة، مشيرا إلى أنّ أبرز المحافظات التي وجد فيها مخالفات، هي: القليوبية والفيوم والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية.

الصحة: رصد أدوية مغشوشة وعمالة غير مؤهلة

وفيما يتعلق بالمخالفات التي تم رصدها، أكد المصدر أنّها شملت عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت دون تراخيص، فضلا عن وجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، كما وجد فريق قطاع العلاج الحر مجموعة أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مرخصة لدى وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، تدشين مجموعة من القنوات الاتصالية بينها وبين المواطنين بمختلف التواصل الاجتماعي، لاستقبال استفسارات المواطنين بشأن الأمراض المعدية والإبلاغ عن أي منشأة صحية مخالفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والنهوض بالصحة العامة للمواطنين.