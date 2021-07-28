«الصحة» تستقبل لقاح فايزر وجونسون آند جونسون خلال أيام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن استعدادها لاستقبال لقاحي فايزر وجونسون آند جونسون خلال أيام قليلة جدا، مشيرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تطعيم المسافرين بلقاح كورونا سيبدأ فورا بمراكز تلقي لقاح كورونا للمسافرين، الذي خصصت الوزارة لهم 179 مركزا على مستوى الجمهورية.

شهادات مؤمنة للمسافرين قريبا

وتابع المصدر أن الوزارة تعمل على إصدار شهادات مؤمنة للمسافرين قريبا ضد التزوير مكتوب عليها بيانات التطعيم، لأن بعض الدول تطلب هذه البيانات وتشترط الحصول على التطعيم.

الفرق بين لقاحي فايزر جونسون آند جونسون

واستعرض المصدر الفرق بين لقاحي فايزر جونسون آند جونسون، وقال لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما، ثبت فعاليته ضد فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 95% بعد الجرعة الثانية، أما لقاح جونسون أند جونسون هو عبارة عن جرعة واحدة ونصب فعاليته لأكثر من 88%.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان خاصة بمستجدات فيروس كورونا عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 228624 حتى اليوم.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس اي أسطح حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، وفي حال أخذ اللقاح أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية أيضا.