ميريهان حسن تفك لغز «طرد مجهول» على مسرح أشرف عبد الباقي: شكرا يا أستاذ

تقف الفنانة ميريهان حسين، لأول مرة على خشبة المسرح، من خلال مسرحية «شمسية وأربع كراسي» مع الفنان أشرف عبدالباقي، وعدد من نجوم مسرح مصر، الخميس المقبل في الساحل الشمالي.

مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بطولة نجوم مسرح مصر ويخرجها أشرف عبدالباقي

وأعربت الفنانة ميريهان حسين، عبر حسابها على إنستجرام، عن سعادتها بالمشاركة في عمل مسرحي، من خلال نشر مجموعة صور مع أبطال المسرحية خلال كواليس «البروفات»، قائلة: فرحانة جدًا إني هقف أمثل على خشبة المسرح أول مرة في حياتي، وفرحانة جدًا جدًا إن أول مرة دي هكون مع النجم العظيم المحترم أستاذ أشرف عبدالباقي.

ووجّهت ميريهان رسالة إلى الفنان أشرف عبدالباقي، قائلة: «شكرًا يا أستاذ على اختيارك ليّا، ويارب نعمل عمل يعجب الناس ويسعدهم، فرحانة كمان بالعمل مع زمايلي العسل اللي بحبهم جدًا، أوس أوس وتوتا وأنور، ربنا يكرمنا يا رب، مسرحية شمسية وأربع كراسي قريبًا جدًا جدًا على مسرح الساحل، نشوفكوا هناك».

مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بطولة أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن توتا، أوس أوس، محمد أنور، ميريهان حسين، تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي.

تدور أحداث مسرحية «شمسية وأربع كراسي» داخل كومباوند باسلاحل الشمالي، وتبدأ الأحداث وتتصاعد مع وصول طرد مجهول لفيلا حيث تسكن إحدى العائلات، لتحدث مفارقات كوميدية مع وصول مدير البنك لزيارة هذه العائلة، التي تعيش مواقف صعبة وكوميدية مع الطرد المجهول.