«التعليم» تعلن نظام امتحانات القبول بمدرسة المتفوقين في عين شمس 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام امتحانات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس للبنين للعام الدراسي الجديد 2021/2022، حيث يتم التقديم للمدارس إلكترونيا، وعلى جميع الطلاب وأولياء الأمور استيفاء الشروط المطلوبة للتقديم، موضحة أنّ الامتحانات تعقد دور واحد فقط، ولن يتم قبول أي أعذار للطلاب المتغيبين عن الاختبارات الإلكترونية.

نظام اختبارات القبول بمدرسة المتفوقين في عين شمس

- يعقد الامتحان إلكترونيا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة له والتي تحدد مقارها الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات وتعلنها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

- يجب على الطلاب متابعة الموقع الإلكتروني للوزارة لمعرفة رقم الجلوس ومكان وموعد الاختبار ونتائج القبول.

- يعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد الاختبارات المقررة الالتحاق بهذه المدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان عذرهم في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

- يحق للطالب الذي لم يصبه الاختيار التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج.

- تختص الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات لفحص التظلمات المتعلقة بنتائج الطلاب من واقع رصد درجاتهم إلكترونيا للرد عليها.

- تختص المديريات التعليمية بفحص التظلمات المتعلقة بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.

مهام اللجنة المختصة بعقد وتنظيم اختبارات القبول

- تراجع لجنة القيد المشكلة بالإدارات والمديريات التعليمية، الاستمارات على سجلات الإدارة، ويتم اعتمادها بخاتم الشعار على البيانات والصور الشخصية للطالب.

- استيفاء أحقية الطالب من عدمه لدخول الاختبار على الموقع الإلكتروني المخصص وطباعة كشوف «150 د» واعتمادها بخاتم الشعار الخاص بالإدارة أو المديريات التعليمية ومراجعتها طبقا لأعداد استمارات التقدم الخاصة بالطلاب.

- استلام صورة طبق الأصل من استمارة مجموع درجات الطالب في شهاة إتمام التعليم الأساسي الدور الأول في ذات العام وصورة من شهادة الميلاد للطالب والإيصال الدال على سداد الرسوم على أي يكون هؤلاء الطلاب مستوفون لشروط الالتحاق للاختبارات المقررة.

- تسلّم الأوراق والكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة ومقرها الإدارة العامة للامتحانات.