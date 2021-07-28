 نائب محافظ كفر الشيخ يجري مقابلات شخصية لـ40 مرشحا لدورات «التنمية»

ترأس عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، لجنة تقييم المرشحين لحضور الدورات التخصصية، والمقرر عقدها بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة خلال العام التدريبي 2021 / 2022.

وأكد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهماماً كبيراً بمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالوحدات المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية، مؤكداً سعي المحافظة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية لمختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن ذلك يأتي في إطار مواكبة توجهات الدولة في سياق التحول الرقمي وميكنة الخدمات، وفي ظل خطة المحافظة للريادة في مجال تطوير وتدريب رأس المال البشري بالمحافظة ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري ككل.

وأكد «البشبيشي»، أنه للعام الثاني على التوالي يترأس تلك اللجنة التي تعقد أعمالها سنويا بالمحافظة، ما يعكس حرص القيادة السياسية بالمحافظة على منح فرص متساوية للجميع وضمانا لانتقاء أفضل العناصر الوظيفية التي تمثل المحافظة.

من جانبه، أوضح كريم السماحي، مدير التدريب الإداري بالمحافظة، أن التدريب حقق عددًا من المكتسبات خلال الفترة الماضية ويسير وفق منهجها خطتها القيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري، ولا سبيل سوى مواصلة الجهود للنهوض بمنظومة التدريب بالمحافظة للتغلب على الفجوة بين الواقع الوظيفي والمأمول لدى صانع القرار ومتلقي الخدمة بالمحافظة على حد سواء.

يذكر أن اللجنة التي عقدت أعمالها برئاسة عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ وعضوية كل مدير التدريب الإداري بالمحافظة ومدير الموارد البشرية، جاءت كمرحلة أخيرة بعد اجتياز المرشحين للاختبارات التمهيدية التي عقدت بإدارة التدريب بالديوان العام في الأسبوع الثاني من يوليو الجاري لعدة دورات نوعية شملت (إعداد القادة - تدريب المدربين - ادارة المشروعات - spss - GIS وغيرها من البرامج التدريبية المتخصصة).

وبلغ عدد المتقدمين للاختبارات بكافة البرامج التخصصية 170 موظفا من الوحدات المحلية والديوان العام، وصل منهم 40 مرشحا لمرحلة المقابلات الشخصية، وذلك لاختيار 22 مرشحا يمثلون المحافظة في مركز تدريب التنمية المحلية لخوض المرحلة النهائية للحضور.