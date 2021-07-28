المملكة المتحدة تبدأ عملية التبرع بلقاح ضد كورونا لدول العالم

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ عملية التبرع بالملايين من جرعات لقاح مضاد فيروس كورونا لدول العالم، لا سيما دول الكومنولث والدول الآسيوية، للوفاء بتعهدها السابق بتقديم 100 مليون جرعة من اللقاح على مستوى العالم بحلول يونيو المقبل.

ونقل راديو فرنسا الدولي عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله، إن عملية إطلاق تسعة ملايين تطعيم مبدئي ستبدأ يوم الجمعة القادمة، وستذهب تلك اللقاحات إلى كينيا وجامايكا وعدة دول آسيوية، مضيفًا أن اللقاحات ستخصص إلى الدول المعرضة لخطر الإصابة مثل لاوس وكمبوديا ودول أخرى مثل إندونيسيا وماليزيا ومجموعة من دول الكومنولث مثل كينيا وجامايكا، موضحا أن هذا القرار يوضح أن بريطانيا لا تتخذ إجراءات تصب في صالحها فحسب، بل إنه يُظهر بريطانيا كقوة منقذة للحياة تسعى لتحقيق الخير على الصعيد العالمي.

وكانت بريطانيا قد أعلنت التزامها بالتبرع بـ 100 مليون جرعة لقاح ضد «كوفيد-19» بحلول منتصف العام المقبل من خلال مبادرة كوفاكس، التي تستهدف ضمان التوزيع العادل للقاحات لجميع الدول.

ومن المنتظر أن يحصل القرار على موافقة رئيس الوزراء بوريس جونسون رسميًا لمنح نحو 817 ألف جرعة لقاح إلى كينيا عندما يلتقي بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، حيث قال جونسون في بيان له: «بصفتنا أصدقاء وحلفاء، نشارك جرعات اللقاح البريطاني لدعم حرب كينيا ضد الوباء».

ويأتي التزام المملكة المتحدة في إطار تعهدات مجموعة السبع في قمتها الأخيرة، التي انعقدت في يونيو الماضي، بتوفير ما لا يقل عن مليار جرعة لقاح ضد كورونا على المستوى الدولي من خلال خطط المشاركة والتمويل.