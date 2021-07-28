كيف تستثمر في البورصة بـ 50 جنيها؟.. إليك الخطوات

لا يقتصر الاستثمار في البورصة على ما هو معروف بالأسهم فقط أو التقيد بالاستثمار في أسهم شركات معينة، بل هناك الكثير من الأدوات المالية داخل سوق المال التي تتيح للأفراد استثمار مدخراتهم ولو حتى بمبالغ صغيرة دون اشتراط خبرة أو التفرغ لمتابعة هذه الاستثمارات، وبأسعار أقل من 100 جنيه.

صناديق المؤشرات

من بين هذه المنتجات، «صناديق المؤشرات» التابعة للمؤشر، وهي صناديق استثمار، تستثمر في الشركات المقيدة بالبورصة والتي تتخصص في مؤشر ميعن من مؤشرات البورصة مثل وثائق صناديق المؤشرات الخاصة بمؤشر EGX30 والمتاحة في الوقت الحالي.

وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وثائق صناديق المؤشرات، هي صناديق استثمار متخصصة في الاستثمار بالأسهم المقيدة بالبورصة تحديداً في مؤشر إيجي إكس 30، ومتاحة للمستثمرين الذي يرغبون في استثمار أموال صغيرة من مدخراتهم بسعر تقريباً يبدأ من 20 أو 50 جنيهاً.

أيضاً من الممكن الاستثمار في صناديق الاستثمار التي تصدرها الشركات القابضة أو البنوك أو شركات التأمين التي تستثمر في الأسهم، ومن خلالها يستطيع الفرد أن يقوم بالتحويش بشكل تدريجي.

وأشار فريد، إلى أن الاستثمار في الأسهم على مدى زمني طويل هو تحوط من مخاطر التضخم كم هو معروف علمياً، وهنا يشترط أن يكون الاستثمار على فترات زمنية طويلة ما بين 20 إلى 25 سنة، حتى يكون هناك مراعاة للتقلبات السعرية التي هي أساس أسواق الأسهم.

وتابع: «الحديث عن فترة 20 أو 25 عاماً قد تبدو أنها فترة طويلة، لكن من الناحية الاستثمارية فهي فترة تضمن العائد الذي يسعى أي فرد إلى تحقيقه من خلال المبالغ الصغيرة، فمن منا لا يريد أن يحقق مكاسب مالية فإذا بدأت هذا النوع من الاستثمار عند سن الثلاثين مثلاً سيأتي عليك سن الخمسين عاماً ولديك عائد مادي جيد نتيجة الاستثمار في الأسهم طويل الأجل».

تنوع أدوات الملكية في البورصة

يوجد بالبورصة بجانب الأسهم الكثير من الأدوات المالية التي يجب على الفرد أن يخصص جزء من مدخراته لهذه الأداوت التي تحقق له عائدًا ماديًا على فترات زمنية طويلة، مثال صناديق استثمار، سندات خزانة، وسندات شركات.

مميزات وثائق صناديق المؤشرات

وتوض حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن من مميزات وثائق الاستثمار تنويع الاستثمارات فمن الممكن أن يستثمر الصندوق في أسهم وسندات وأذون خزانة وعملات، على حسب نوع الصندوق ووجهة استثماراته مما يحقق التنوع الذي يقلل من المخاطر ويزيد من العائد ومع القدرة المالية للمتعامل فالتنويع لدية قد لا يكون متواجد.

وأضافت: «تتميز وثائق صناديق المؤشرات، بأنها لا تلزم المتعامل بالمتابعة والترقب، حيث يتم إدارة الصندوق من قبل متخصصين فصناديق الاستثمار ووثائقها أفضل للمتعامل المبتدىء والمتخوف من البورصة والاستثمار فيها، وأصحاب القدرة المالية المنخفضة، وفي المقابل لا يستطيع المستثمر حساب أرباحه بشكل يومي، ولا يستطيع استرداد قيمة الوثيقة في أي وقت، فلها قواعد في استرداد وعليها مصاريف إدارية مرتفعة في حالة الاسترداد خلال فترة قصيرة من الشراء قد تجعل سعر الوثيقة في تراجع وتحدد أسعار الوثائق وفقاً لراس مال الصندوق والقيمة الاسمية المحددة عند طرح الوثائق للاكتتاب».

ويقول حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشونال، إن وثائق صناديق المؤشرات هي نوع آخر من أدوات الاستثمار في البورصة، وتتميز وثائق صناديق المؤشرات بأنها ذات مخاطرة منخفضة وأقل تكلفة عن باقي أدوات الاستثمار في البورصة، وسهولة وسرعة تداولها في نفس ذات جلسة التداول يمكن التنوع بها الأمر الذي يعطى فرصة لاختيار القطاعات بالبورصة وبدء الاستثمار بها.

خطوات الاستثمار في الصناديق

الاستثمار في صناديق الاستثمار هي أداة من أدوات الملكية التي تطرحها البنوك أو الشركات القابضة للأفراد بهدف استثمار مدخراتهم بشكل آمن، وهنا يستطيع كل من يرغب في شراء وثيقة وثيقة من هذه النوع من الصناديق التوجه للبنك مباشرة لشراء هذ الوثيقة وإدرتها من خلال متخصصون، وتقوم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم أيضاً.

بينما صناديق المؤشرات (ETFs) فهي صناديق خاصة بالشركات المقيدة بالبورصة، وبالتالي في حالة الرغبة في شراء وثائق من ذلك النوع يتطلب توجه الفرد إلى شركة من شركات السمسرة التي تقوم بتنفيذ عملية الشراء والبيع على هذه الوثائق، ويوجد في البورصة المصرية صندوق مؤشرات واحد فقط مرتبط بمؤشر EGX30.

تاريخ صناديق المؤشرات

كان ظهور صناديق المؤشرات (ETFs) لأول مرة فى عام 1993 عندما طورت شركة (State Street Global Advisors) بالتعاون مع البورصة الأمريكية أول سوق لصناديق المؤشرات، وقد أطلق على صندوق منها شهادات إيداع ستانرد اّند بورز (Standard & Poor's Depository Receipts) SPDR وكانت عبارة عن صناديق مؤشرات تتبع أداء مؤشر (S&P 500) وتعد (SPDR) حتى الآن أحد أنجح صناديق المؤشرات وأكثرهم سيولة.