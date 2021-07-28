عاجل.. تكريم هداية ملاك وسيف عيسى أبطال أولمبياد طوكيو في البرلمان

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة قررت الاحتفال بأبطال مصر، هداية ملاك وسيف عيسى، الحائزين على برونزيتين في لعبة التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية بعد عودتهما من اليابان منذ ساعات، وأنه سيتم تكريمهما في مجلس النواب، مبينا أن الأداء البطولي الذى ظهر به الثنائي يستحق التهنئة، في الوقت الذى تواجه فيه بعض الفرق التي شاركت في البطولة إخفاقات عديدة تستحق المساءلة والحساب.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المنتخب المصرى الأولمبى لديه فرصة ذهبية للفوز بميدالية في أولمبياد طوكيو 2020، حال فوزه على المنتخب البرازيلي في المباراة المقبلة، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن» أن فوز المنتخب المصرى الأولمبي على المنتخب الأسترالي سيعطي دفعة قوية للاعبين لتحقيق مزيد من الانتصارات.

كشف حساب أمام البرلمان بنتائج أولمبياد طوكيو

وأوضح «حسين» أن اللجنة ستفتح ملف نتائج أولمبياد طوكيو عقب انتهاء هذه البطولة، واستدعاء رؤساء هذه الاتحادات للوقوف معهم على أسباب الإخفاق، لافتًا إلى أن لجنة الشباب والرياضة كانت حريصة على عقد العديد من اللقاءات مع رئيس البعثة الأولمبية وبعض الاتحادات لتحقيق الرقابة السابقة وليس اللاحقة، وذلك للاطمئنان على كافة الاستعدادات قبل بداية أولمبياد طوكيو 2020.

وتابع أن الدولة بذلت قصارى جهدها، لوصول هذه الفرق لمستوى يليق بسمعة مصر خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو.

فوز منتخب مصر على نظيره الأسترالي

وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين على ملعب مياجي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم، وأحرز الهدفين، أحمد ياسر ريان وعمار حمدي.

وحظت هذه المباراة بأهمية كبيرة، حيث كان منتخب مصر يحتل قبل انطلاقها المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة بـ4 نقاط، ويأتي منتخب استراليا ثانيا برصيد 3 نقاط والأرجنتين ثالثا بنفس الرصيد، ليصبح منتخب الفراعنة في المركز الثاني بأربعة أهداف ويتأهل للدور الثاني.