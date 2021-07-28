محافظ المنيا يعلن بدء إنشاء مدرسة «الكوامل» بمبادرة «حياة كريمة»

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أن هيئة الأبنية التعليمية بدأت في أعمال إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بعزبة «الكوامل»، التابعة لقرية «عباد شارونة»، بالوحدة المحلية لقرية «أبا الوقف»، بدائرة مركز مغاغة، على مساحة 1300 متر مربع، وبتكلفة تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه.

أكد المحافظ على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بتوفير كافة الخدمات لجميع المواطنين لتحقيق «حياة كريمة» للأهالي، ومنها على وجه الخصوص الحق في التعليم وإتاحة فرص التعلم لجميع المواطنين في القرى والنجوع، وإنشاء مدارس جديدة بمواصفات محددة، وفقاً لاشتراطات هيئة الأبنية التعليمية.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد النوبي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أن مدرسة «الكوامل» للتعليم الأساسي، التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ستضم 11 فصلاً، باجمالي 440 طالباً، وتقام على مساحة 1300 متر مربع تقريباً، وتضم دور أرضي و4 طوابق، مشيراً إلى أنه تم إزالة المباني القديمة، والبدء في أعمال التمهيد وحفر الأساسات.

وكان عدد من أهالي عزبة «الكوامل»، التابعة لمركز مغاغة، قد أقاموا بعض المباني على أرض فضاء، بدون ترخيص، لاستخدامها كمدرسة لأبناء القرية بها، وتم تحرير محضر إيقاف للأعمال.

وقرر المحافظ، في وقت سابق، إغلاق المبنى القائم بعزبة «الكوامل» والمستخدم كمدرسة، وتم إزالة المبنى، للبدء في إنشاء مدرسة جديدة بالقرية، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، ووفقاً للاشتراطات البنائية الخاصة بها، وذلك استجابة لأهالي العزبة.

وتستهدف مبادرة «حياة كريمة» تطوير 192 قرية، تتبع 5 مراكز في محافظة المنيا، وهي مراكز العدوة ومغاغة وملوي وديرمواس وأبو قرقاص.