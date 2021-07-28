بعد إعلان موقف إجازة الخميس.. ما هي الإجازات الرسمية المتبقية في 2021؟

كشف مصدر مسؤول حقيقة الأقاويل التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن إجازة الخميس 29 يوليو، وهو ما نفاه بشكل قاطع، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» أن غدا الخميس، سيكون يوم عمل طبيعي سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

الإجازات المتبقية في 2021

وعقب نفي الشائعة التي تداولها البعض بشأن إجازة يوم الخميس، تساءل عددا من المواطنين عن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر المتبقية في عام 2021، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الإجازات الرسمية، وفقا للمركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية والتي جاءت كالتالي:

1- عيد رأس السنة الهجرية، يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس.

2- عيد القوات المسلحة، يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.

3- عيد المولد النبوي الشريف، يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر.

أسباب تسمية السنة الهجرية بهذا الاسم

وتٌعتبر رأس السنة الهجرية أولى الإجازات التي سيحصل عليها المصريين بعد عيد الأضحي المبارك لعام 2021، حيث أن السنة الهجرية 2021-1443 تبدأ يوم 9 أغسطس المقبل، وكان قد تم تسمية العام الهجري بهذا الاسم لأنه كان في بداية هجرة الرسول صل الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.

كما اُعتمد التقويم الهجري كتقويم رسمي للدولة الإسلامية بعد مرور عام ونصف من خلافة عمر بن الخطاب، في شهر ربيع الأول بعد مرور 16 عاما على الهجرة النبوية، ولا يزال تعتبره بعض الدول التقويم الرسمي لها، وأبرزها المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الإسلامية.

وتتضمن السنة الهجرية أثني عشر شهرًا، حيث تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر ذو الحجة، وهذه الشهور حسب الترتيب التصاعدي للسنة هي: محرم – صفر – ربيع أول – ربيع ثاني – جمادى أول – جمادي ثاني – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذو القعدة – ذو الحجة.