باقِ 4 أيام.. تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2021

قضى المواطنون على مدار الأيام الماضية إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تعد أطول إجازة هذا العام، حيث بدأت الإثنين الماضي، الموافق 19 يوليو، وتنتهى غدا السبت الموافق 24 من الشهر الجاري، لتكون إجازة عيد الأضحى المبارك 6 أيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ويتساءل المواطنين عن باقي الإجازات المتبقية في العام الجاري2021، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في ضوء سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإنه لا يزال هناك إجازات رسمية وهي على النحو التالي:

- السبت 24 يوليو

إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو (عيد الثورة).

- الإثنين 9 أغسطس

وهي إجازة رأس السنة الهجرية.

- الأربعاء 6 أكتوبر

حيث الاحتفال بعيد القوات المسلحة.

- الإثنين 18 أكتوبر

إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الإجازات الدينية في مصر 2021

- الخميس 7 يناير عيد الميلاد المجيد.

- الأحد 2 مايو عيد الفصح القبطي.

- الإثنين 3 مايو عيد شم النسيم «أعياد القيامة».

- الخميس 13 مايو عيد الفطر المبارك.

- الجمعة 14 مايو إجازة عيد الفطر المبارك.

- السبت 15 مايو إجازة عيد الفطر المبارك.

- الإثنين 19 يوليو إجازة يوم وقفة عرفة.

- الثلاثاء 20 يوليو إجازة عيد الأضحى المبارك.

- الأربعاء 21 يوليو إجازة عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 22 يوليو إجازة عيد الأضحى.

- الجمعة 23 يوليو إجازة عيد الأضحى.

- السبت 24 يوليو إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو (تم ترحيلها من اليوم 23 يوليو).

- الإثنين 9 أغسطس بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية.

- الإثنين 18 أكتوبر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

إجمالي الإجازات الرسمية في مصر 2021

وفي سياق متصل، حصل المصريون على إجمالي الإجازات الرسمية 2021 في مصر، طوال العام، التي حصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومية والأعمال والأعمال العام والخاص، 18 إجازة رسمية، يضاف إليها أيام الراحات والعطلات الأسبوعية العادية.

يذكر أن الإجازات الرسمية 2021 في مصر، بدأت بأعياد الميلاد 7 يناير 2021، ويحصل فيها جميع المصريون على إجازة رسمية، وأن العام الميلادي 2021، ستنتهي فيه الإجازات الرسمية، بإجازة رسمية في 18 أكتوبر 2021 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الخاص، ويحصل عليها جميع العاملين المصريين، في مؤسسات القطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص.