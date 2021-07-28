خدمات ومدارس ومحطات صرف ضمن «حياة كريمة» بأبو قرقاص

تابع محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، اليوم الأربعاء، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى مركز أبو قرقاص، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، و757 تابعاً.

جاء ذلك بحضور الدكتور كريم شاهين، مسؤول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص.

وأكد المحافظ أنه يتابع يومياً كافة الأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتلافي وإزالة أي معوقات قد تحدث، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع كافة المسؤولين المعنيين، لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه، وأوضح أنه يجري عقد اجتماع أسبوعي، لجميع الجهات الشريكة في مبادرة «حياة كريمة»، لمراجعة الموقف التنفيذي أولاً بأول، ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة المتابعة المستمرة والجدية على أرض الواقع، لكافة الأعمال الجاري تنفيذها، والتأكد من جودة جميع الخامات والأدوات ومواد البناء المستخدمة، ومدى صلاحيتها، وأنها مطابقة لأعلى المواصفات القياسية، وكذلك الإسراع في إنجاز الأعمال، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المخصص لكل مشروع، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، حيث تعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى.

وتابع المحافظ، خلال جولته، الأعمال الخاصة بإنشاء محطة رفع صرف صحي قرية «نزلة أولاد جويد»، كما تفقد المحافظ، أعمال إنشاء مدرسة السلام الإعدادية، بقرية «جريس» بدائرة مركز أبو قرقاص.

وتابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بقرية «نزلة أسمنت»، حيث تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، وقطعة أرض فضاء تم اختيارها لإقامة محطة رفع للصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة أعمال توسعة مدرسة «نزلة أسمنت» للتعليم الأساسي، والتي تم الانتهاء منها وتسليمها مبدئياً.

والتقى المحافظ، خلال الجولة، بعدد من المواطنين، حيث استمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في تلك القرى، مؤكداً أنه على تواصل دائم مع جميع المواطنين، للعمل على حل كافة المشكلات، وتحقيق حياة كريمة حقيقية لهم.