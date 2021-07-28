خدمات طبية وعلاجية لـ1801 مواطن بقرية «شارونة» بمركز مغاغة

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية «شارونة»، التابعة لمركز مغاغة، خلال يومي 26 و27 يوليو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1801 حالة مترددة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 313 حالة جراحة، و525 حالة أطفال، و270 باطنة، و119 قلب، و109 نساء، و98 تنظيم أسرة، و65 أسنان، و302 جلدية، وتم عمل 151 تحاليل مختلفة، وعمل 52 حالة موجات صوتية، و11 حالة رسم قلب، و8 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ126 متردداً، وتم إجراء خلع أسنان لـ15 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل 23 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ74 متردداً، كما تم استخدام 11 عيادة متنقلة، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية للمترددين بالمجان.

وأشار منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة في محافظة المنيا إلى أن المديرية تنفذ قافلتين طبيتين كل أسبوع، تستهدف القرى الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية.