أزمة صحية مفاجئة لـ مي عمر خلال إجازتها: قالوا لي ارجعي القاهرة فورا

كشفت الفنانة مي عمر، عن تعرضها لأزمة صحية طارئة، خلال قضائها إجازة الصيف في الساحل الشمالي، إذ خضعت للفحوصات الطبية اللازمة.

وكتبت مي عمر، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من التحقيقات والاختبارات والفحوصات، حتى أن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة».

مي عمر تكشف تطورات حالتها الصحية

وأضافت: «كنت متعبة للغاية ومريضة؛ بفضل الفريق الطبي المعالج لي هناك، قاموا بتزويدي بالرعاية الطبية اللازمة في العيادة واستشارات الزيارة المنزلية من قبل أطباء مؤهلين تأهيلا عاليا بالإضافة إلى المختبرات والفحوصات التي يتم إجراؤها في المنزل».

وحرصت على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات حالتها الصحية حاليا، مؤكدة أنها تشهد تحسنا كبيرا، قائلة: «الحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى».

مي عمر تعلق على تشبيهها بسعاد حسني

وكانت مي عمر، قالت إنها مزاجية وبالتالي فإنها قد تكون سعيدة في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى تشعر بالغضب، «أنا عندي أكتر من وش في الحياة، مش إني بتقلب، لكني مزاجية»، موضحة أنها تفضل الفنانة سعاد حسني على الفنانة فاتن حمامة، مشيدة بهما «نفسي أعمل تاريخ زي فاتن حمامة، وسعاد حسني».

وأضافت مي عمر في تصريحات تليفزيونية: «المقارنة بين سعاد حسني وفاتن حمامة صعبة جدا»، مازحة: «محمد سامي جوزي هيتخانق معايا لما أروح لأنه بيموت في فاتن حمامة»، موضحة في الوقت ذاته أن لديها «ميكس لذاذة زيادة عن اللزوم».