الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن فيروس كورونا وتوجه رسالة عاجلة

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وقالت التقارير إن معدل الشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 79%، بعد تسجيل الوزارة أمس، خروج 654 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 228624 حتى اليوم.

استمرار انخفاض المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر لشهر أغسطس

وتابعت التقارير، أن المنحنى الوبائي المتعلق بإصابات كورونا في مصر منخفض، ويشهد حالة من الاستقرار، وتوقعت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا استمرار الانخفاض حتى شهر أغسطس المقبل، وقالت دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر مع انخفاض درجة الحرارة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، سجلت أمس 31 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي اصابات الفيروس في مصر إلى 284090 من ضمنهم 228624 حالة تم شفاؤها، و 16498.

وطالبت الوزارة المواطنين، ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 والحرص علي البعد علي المناطق المزدحمة وعدم التقبيل أو الاحضان والاكتفاء بالترحيب بالايدي أثناء اللقاء حفاظا علي استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تنفيذ خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين لمواجهة أي موجة متوقعة لفيروس كورونا المستجد في مصر.