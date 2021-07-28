لطلاب الثانوية العامة.. اشتراطات منح الجامعات الخاصة 2021-2022

يستعد عدد من الجامعات الخاصة، لإعلان المنح الدراسية المجانية المقرر طرحها لطلاب الثانوية العامة المتفوقين اليوم، للالتحاق بالجامعة خلال العام الدراسي المقبل 2021-2022 سواء من خلال المنح الكاملة أو المنح الجزئية، ووفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والاشتراطات الواجب توافرها لحصول الطالب على المنحة الدراسية وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلنت الجامعات البريطانية في مصر، تخصيص عدد من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين سواء كاملة أو جزئية، حيث كشفت الجامعة عن تخفيض في المصروفات الدراسية للطلاب المتفوقين تبدأ من 10% من قيمة المصروفات وحتى 40% في الأنشطة الرياضية المختلفة والمتميزة.

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن أنّ مختلف الجامعات الخاصة تقدم منحا مجانية ومخفّضة لقيمة المصروفات كل عام، في إطار دورها المجتمعي والمنوط بها تجاه المجتمع، لكن باشتراطات يحددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، على تخصيص بعض المِنح الدراسية بالجامعات لخريجي مدارس المتفوقين (STEM)، بكليات الطب، والصيدلة وطب الأسنان، والطب البيطري، والعلوم، والهندسة، الحاسبات والمعلومات، طبقًا للضوابط الداخلية للكليات والجامعات، كما وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على توفير بعض المنح الدراسية لطلاب مدارس STEM بالجامعات الخاصة والأهلية.

اشتراطات التقدم للمنح الدراسية المجانية بالجامعات الخاصة 2021-2022

- ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الطالب عن الحد الأدنى لتنسيق الكلية.

- الأولوية في المنح الدراسية لأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب المتفوقين ذو الظروف الصعبة والأيتام.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 2021.

- ألا يكون الطالب متقدما بأوراقه للالتحاق بالجامعات الخاصة.

- يتقدم الطالب بطلب المنحة من جامعة واحدة.

- التقدم للمنحة يكون للجامعة مباشرة.

- يتقدم الطالب بالأوراق التي تثبت صحة الاشتراطات التي أقرتها وزارة التعليم العالي.