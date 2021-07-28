تعيين مدربين على لغة الإشارة بالمواقع الخدمية بأسوان

وجه أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تحية شكر وتقدير للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على جهوده المتواصلة من أجل إحداث نقلة نوعية وحضارية لساحرة الجنوب، بالإضافة إلى تواصله المباشر مع كافة المواطنين دون كلل أو ملل، وتدخله الإنساني وإنحيازه المستمر للمواطن البسيط، لتلبية مطالبه وحل مشاكله بشكل فوري وفعال.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة هدى مصطفى، حيث تم مناقشة العديد من القضايا والملفات الجماهيرية، والتي من أبرزها دراسة تخصيص معرض دائم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصةً في مجال الحرف البيئية والمشغولات اليدوية، مع العمل على تسويقها من خلال معارض أخرى خارجية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية من خلال أكاديمية أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، لتخصيص كوادر بشرية مدربة على لغة الإشارة ومؤهلة للتعامل مع حالات فقد وضعف السمع، بمختلف المواقع الخدمية والمراكز التكنولوجية، بجانب مراجعة وحصر كافة مداخل هذه المواقع، وأيضاً الأرصفة والتقاطعات لتلبية احتياجات ذوى الإعاقة، طبقاً للمواصفات المعتمدة من أجل تسهيل الحركة لهم.

وطالب المحافظ بالتوسع في تنظيم ندوات التوعية، وخاصةً التي تتناول مبادئ التسامح وتقبل الآخر، ومواجهة الظواهر السلبية، مثل الثأر والإدمان والمشاكل الأسرية والورث، وغيرها من الظواهر التي تؤثر على الاستقرار المجتمعي والسلم الاجتماعي، وهو الذي يتوازى مع الدور الحيوي للمجلس القومي للمرأة، في تقديم المساعدات والتسهيلات للمرأة الأسوانية في حصولها على حقوقها، مع تسهيل إنهاء إجراءات إصدار الرقم القومي والمستندات الثبوتية والخدمات الطبية والمساعدات الغذائية والعينية وغيرها.

ومن جانبها، أوضحت هدى مصطفى أن هناك العديد من الجهود المبذولة في مجال شئون المرأة، من أبرزها رفع الوعي لدى المرأة الأسوانية، والمشاركة الفعالة لمجابهة جائحة كورونا، ولفتت إلى أن فرع أسوان قام بتنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية بأهمية التسجيل الإلكترونى لتلقى لقاح كورونا، في مايو الماضي، بإجمالى 7500 زيارة، استهدفت نحو 18 ألف سيدة ورجل، داخل العديد من القرى، وخاصةً المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيرةً إلى أنه سبق تنفيذ الحملة عقد 5 دورات تدريبية للرائدات المشاركات بالحملة، بمختلف مراكز المحافظة.

وأضافت أنه تم أيضاً تنفيذ حملة طرق الأبواب «احميها من الختان»، داخل 50 قرية، وكذا تنفيذ حملة طرق الأبواب «ريادة الأعمال للمرأة الريفية»، داخل 30 قرية، بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي، بجانب تنظيم 70 ندوة للتوعية القانونية حول جرائم العنف ضد المرأة.