إزالة 39 حالة تعد في أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الميداني الدوري وخاصة خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية؛ للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع ضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد وبشكل فورى، بجانب مصادرة مواد البناء والطوب المستخدم.

وأسفرت الحملات التي تم توجيهها، عن إزالة 39 حالة تعد بمساحة إجمالية 16 ألفًا و100م2.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، حملة إزالات مفاجئة؛ ما أسفر عن إزالة 8 حالات تعد بقرى الرحماب والبحيرة والقنان بإجمالي مساحة 3900 م2عبارة عن أسوار وتشوينات، كما نجحت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية في إزالة 13 حالة تعد بمنطقة العبابدة بإجمالي مساحة 4200 م2 عبارة عن أسوار وأخشاب البوص، بالإضافة إلى رفع 10 حالات إشغال على الطريق العام وداخل الحدائق.

على جانب آخر، تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظة جهودها لتحويل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة» إلى واقع ملموس واستكمال سلسلة الإنجازات في هذا الشأن بما يصب في صالح المواطن الأسوانى، وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية المختلفة بكافة قطاعات العمل داخل القرى المستهدفة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة والتي وصلت في بعضًا منها لنحو 97 % وذلك بإجمالي 454 مشروعًا بتكلفة تقديرية 11.5 مليار جنيه.

وأوضح بأن الهيئة العامة للأبنية التعليمية نجحت حتى الآن في الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 11 مدرسة، فيما جار استكمال 49 مدرسة أخرى بمختلف القرى المستهدفة، بينما جارى العمل في 10 مشروعات من إجمالي 49 مشروعًا بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وبالتوازى مع ذلك تم الانتهاء من 38 مشروعًا من إجمالي 77 مشروعًا بواسطة مديرية الصحة.

وأوضح «عطية» أنه تم الانتهاء من 3 مشروعات، وجار العمل في استكمال 36 مشروعًا آخر بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، كما أن مسؤولي الرى يواصلون استكمال 38 مشروعًا لتأهيل ورفع كفاءة وتبطين الترع، بينما تم نهو 10 مشروعات أخرى، وهو الذى تواكب مع نهو مشروع للطب البيطرى، والبدء في تنفيذ 5 مشروعات بواسطة الهيئة القومية للبريد المصري.

ولفت إلى أن جهاز التعمير يقوم أيضًا بتنفيذ العديد من المشروعات منها 30 مشروعًا لإنشاء مجمعات للخدمات حيث يضم كل مجمع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى لتساهم تلك المجمعات فى دعم ملف التحول الرقمى، وتوفير عناء انتقال المواطنين إلى المدن لتلقى الخدمات من خلال الوصول بالخدمة إلى المواطن في أقل وقت وبالجودة المطلوبة، فيما قام مسئولي الكهرباء بإجراء المعاينة والترسية وجار الرفع المساحى لـ 31 مشروعًا تشمل إحلال وتجديد ورفع كفاءة الشبكات والمحولات والمغذيات.

وقامت مديرية الشباب والرياضة بعمل الجسات لـ 22 مشروعًا وتم الحفر لـ 3 مشروعات من إجمالي 28 مشروعًا، وجار استكمال الأعمال بها، كما تم الرفع المساحى وجارى التصميم لـ 9 وحدات إسعاف، وكذا وحدة إطفاء وإحلال وتجديد 4 وحدات بيطرية ومجزر، فضلًا عن إنشاء 72 كوبرى على ترع ومصارف مائية.