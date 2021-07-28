مجلس جامعة بنها يناقش تحديث اللوائح وخريطة الدراسة

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، والأمناء المساعدين.

استعرض المجلس خلال الجلسة الخريطة الزمنية للعام الجامعي القادم 2021/ 2022، والذي من المقرر أن يبدأ السبت 9 أكتوبر القادم، حيث أكد الجيزاوي على سرعة إعلان ما تبقى من نتائج الكليات، خاصةً الفرق النهائية، واستغلال فترة الإجازة الصيفية في أعمال الصيانة ورفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية استعداداً للعام الجديد.

من ناحية أخرى، ناقش مجلس جامعة بنها تحديث اللوائح الدراسية، التي تتيح للطالب التخرج بعد استيفاء عدد الساعات المعتمدة المطلوبة، ووافق المجلس على اعتماد الخطة الخمسية الخاصة بتكليف المعيدين في عدد من الكليات لاستكمال الهياكل الأكاديمية بها خلال الخمس سنوات القادمة.

في سياق متصل، وجه الجيزاوي باسم مجلس الجامعة، الشكر لكل من الدكتور مصطفى راشد العبادي، عميد كلية التجارة، والدكتور عارف سليمان، عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب البشري، على جهودهم وما قدموه خلال فترة عماداتهم للكليات.

وفي وقت سابق، تفقدت شيرين شوقي، أمين عام جامعة بنها، إدارات العمل المختلفة بإدارة الجامعة، وذلك للاطمئنان على سير العمل بها، وأحوال العاملين بالجامعة، وقدمت أمين عام الجامعة، خلال الجولة التي رافقها خلالها رفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومي، أمين الجامعة للشئون المالية، التهنئة للعاملين بالجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الجولة استمعت الأمين العام لآراء ومقترحات عدد من العاملين وأهم المشاكل التي تواجههم فى العمل، ووجهت على الفور بحلها، مؤكدةً حرص إدارة الجامعة على تذليل كافة العقبات، والنهوض بقطاعات العمل الإدارية داخل الجامعة.

وحثت أمين عام الجامعة، خلال جولتها، العاملين علي ضرورة بذل المزيد من الجهد، وحسن استغلال الموارد المتاحة، بما يخدم المصلحة العامة للجامعة.