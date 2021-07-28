محافظ أسوان يكرم الطالبتين أوائل دبلوم التعليم المزدوج

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في مكتبه اليوم الأربعاء، كلاً من الطالبة ندى حربي حسن، والطالبة نوال عرفة عبد العال، اللتين حصلتا على المركزين الأول والأول مكرر على مستوى الجمهورية، في دبلوم المدارس الثانوية التجارية للتعليم المزدوج، خصص سكرتارية طبية، بمجموع 692 درجة، بمدرسة أبو الفضل سرور بأسوان.

حضر تكريم المحافظ للطالبات الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بجانب أسرتى الطالبتين، وقام اللواء أشرف عطية بتسليم شهادات تقدير وجوائز مالية قيمة لكل من الطالبتين، وذلك تقديراً لتفوقهما العلمي والدراسي، ورفع أسم أسوان عالياً وسط الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطالبتين وأسرتيهما الفرحة بهذا التفوق، الذي لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة لجهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، ولأولياء الأمور باعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم، وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لهم، لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.

وأعربت الطالبتان ندى ونوال عن سعادتهما بتكريم محافظ أسوان لهما، وحرصه على استقبالهما فور إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، مما يعكس الجانب الإنساني والأبوي للمحافظ، وليعطي لهما ذلك دفعة كبيرة وحافزاً لمواصلة مشوارهما التعليمي والتفوق في المراحل التعليمية القادمة.