تصنيع مصيدة قلب مفاعل الضبعة بروسيا في 14 شهرا

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن أول مكونات محطة الضبعة النووية، التي سيجري البدء في تصنيعها، هي «مصيدة قلب المفاعل»، التي تعتبر معدة مميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور، وتنتمي إليه مفاعلات محطة الضبعة النووية.

تصنيع مصيدة قلب المفاعل سيستغرق نحو 14 شهرا

وأكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن تصنيع مصيدة قلب المفاعل سيستغرق نحو 14 شهرا، لافتا إلى أن جميع مراحلها الفنية ستجري داخل روسيا الاتحادية، وأنه بعد ذلك يجري البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللوجستية، لنقلها لموقع الضبعة بمحافظة مطروح.

خطوة البدء في تصنيع مصيدة قلب المفاعل معلم رئيسي في مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة

وأشار رئيس هيئة المحطات النووية إلى أن خطوة البدء في التصنيع لمصيدة قلب المفاعل كمعلم رئيسي في مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يأتي في إطار سلسلة من الإنجازات المتواصلة المحققة التي يشهدها تنفيذ المشروع مؤخرا، كنتيجة لتضافر الجهود التي تبذلها المجموعات الفنية وفرق العمل المصرية والروسية، للمضي قدما في تنفيذ مشروع مصر القومي، مشروع المحطة النووية بالضبعة.

تمنع أي ضرر محتمل قد يلحق بوعاء الاحتواء

وأوضح أن مصيدة قلب المفاعل عبارة عن حاوية يجري تركيبها أسفل قاع وعاء المفاعل، وفي حال وقوع أي حادث، تلتقط مصيدة قلب المفاعل، والأجزاء الأساسية المنصهرة والأجزاء الإنشائية في هيكل المفاعل، ومن ثم تمنع أي ضرر محتمل، قد يلحق بوعاء الاحتواء، وكذلك تمنع انتشار المواد المشعة في البيئة.

أول مصيدة قلب مفاعل جرى تركيبها في العالم بمحطة توليد الطاقة النووية «تيانفان» في الصين

وقال إن أول «مصيدة قلب المفاعل» جرى تركيبها لأول مرة في العالم، بمحطة توليد الطاقة النووية «تيانفان» في الصين، ومحطة توليد الطاقة النووية «كودانكولام» في الهند، اللتين بُنيتا تحت إشراف روسي.

وتوجه الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم، على رأس وفد فني رفيع المستوى من الهيئة، ممثلا في المهندس محمد رمضان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، والدكتور محمد دويدار مدير مشروع المحطة النووية بالضبعة، إلى روسيا الاتحادية، في زيارة من أجل عقد اجتماعات فنية مع الإدارة العليا لشركة أتوم استروي إكسبورت المقاول الرئيسي لمشروع محطة الضبعة النووية، فضلا عن زيارة مجموعة من الشركات الروسية.