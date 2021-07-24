«السياحة» عن استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر: «مكسب لينا وليهم»

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار، إن سماح روسيا باستئناف حركة الطيران بينها وبين مصر، دليل واضح على أن مصر وجهة سياحية مطلوبة على مستوى العالم بشكل عام وروسيا بشكل خاص، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر أيضا تمتع بالكثير من المقومات السياحية التي تجعل أي دولة حريصة توريد سائحيها إليها، وفي هذا مكاسب لهم أيضا بلا شك.

وأضاف «العاصي»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، اليوم السبت، أن روسيا تحقق منفعة ومكسب من إرسال سائحيها إلى مصر.

وتابع مساعد وزير السياحة والآثار: «إذا كنا احنا بنكسب، فهما كمان بيكسبوا من ورانا، لأنه بيروح للسوق السياحي اللي هيكسب منه كويس، ومصر سوق سياحي كويس بالنسبة له».

وأوضح أن استئناف حركة الطيران الروسي مع مصر، سيساعد بشكل كبير في عودة السياحة في مصر إلى ما كانت عليه قبل وباء كورونا المستجد، وبالتبعية هذا سيساعد في انتعاش الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الجميع يعلم حجم تأثير قطاع السياحة على الاقتصاد الداخلي للدولة.

وأردف أن مصر استعدت من شهور لعودة السياحة مجددا، لأنه كانت هناك توقعات بأن فترة الغلق التي طالت، ستأتي بعدها انفراجة بكل تأكيد، وكان لا بد من أن تكون مصر مستعدة لاستقبال السائحين من جديد بمجرد أن تحدث تلك الانفراجة.

وأشار إلى من بين تلك الاستعدادات، كان قيام وزارة السياحة مؤخرا بإعادة تقييم لكل الفنادق المتواجدة بالمناطق السياحية وفقا للمعايير العالمية، وهذا ما تم الانتهاء منه بالفعل قبل أجازة العيد بعدد كبير من المناطق وستواصل لجان التقييم عملها من جديد بعد نهاية إجازة العيد.