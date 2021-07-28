«السيد»: مبادرة البنك المركزي ستحدث حراكا بسوق العقارات المصرية

قال عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي المصري، لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل، بفائدة مبسطة، ستسهم في حراك اقتصادي داخل السوق المصرية، خاصة السوق العقارية، مما يساعد على تشغيل المصانع المنتجة لمواد البناء وزيادة الطلب على مواد ومستلزمات البناء.

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة ممتازة وستسمح للمواطنين بالحصول على وحدات سكنية، وستعطي حركة لسوق العقارات المصرية بعدما أصيبت بحالة من الركود خلال الفترة الماضية، بسبب جائحة كورونا: «المبادرة هتعمل حركة في عملية البناء في الوحدات السكنية وحركة للبيع والشراء بداخل السوق العقارية».

وأوضح أن أهداف المبادرة أيضا تقليل العشوائيات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة متوسطي ومحدودي الدخل، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرا إلى أنها ستحقق العدالة المجتمعية، وتتيح الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة منها.

وأشار إلى أن السوق العقارية بدأت في الحركة بشكل أسرع خلال الفترة الماضية، كما زادت عمليات بناء الأراضي: «كان فيه هاجس عند المطورين العقاريين إنهم لو بنوا مش هيعرفوا يبيعوا، ولكن حصل العكس وفيه حركة بيع وشراء هتزيد خلال الفترة المقبلة».